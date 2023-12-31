Власти Азербайджана в 2024 году вернут людей в несколько населенных пунктов Карабаха

Президент республики Ильхам Алиев сообщил, что в 2023 году в свои дома вернулись около 5 тыс. бывших переселенцев

БАКУ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2024 году вынужденно перемещенные лица вернутся в несколько населенных пунктов в Карабахе, в том числе в город Ханкенди.

"Должен отметить, что в 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы. Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу (в Карабахе - прим. ТАСС). В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди", - сказал глава государства в телеобращении к нации по случаю отмечаемого 31 декабря Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Алиев сообщил, что в 2023 году в свои дома вернулись около 5 тыс. бывших переселенцев.

Ранее президент Азербайджана сообщал, что правительство планирует к концу 2026 года переселить в Карабах и Восточный Зангезур 140 тыс. человек. Он отметил, что за три года после завершения военных действий в Карабахе Азербайджан вложил в восстановление региона $7 млрд. В госбюджете страны на 2024 год на эти цели предусмотрены средства в размере $2,4 млрд.