К Армении перешло председательство в ЕАЭС

Республика также будет в течение всего года председательствовать в органах ЕАЭС - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 1 января перешло от России к Армении. Республика также будет в течение всего года председательствовать в органах ЕАЭС - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

В объединение входят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Говоря о приоритетах армянского председательства, премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал ранее, что ЕАЭС - это экономическое объединение, у которого не должно быть политической и геополитической повестки. "Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания Договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции", - сказал армянский премьер.

Он отметил также, что ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. По мнению Пашиняна, базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, и в этом контексте армянская сторона считает важным подписание декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года, в основу которого заложены концептуальные и приоритетные направления среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС.

В минувшем году лидеры стран, входящих в ЕАЭС, утвердили декларацию о дальнейшем развитии союза до 2030 года и на период до 2045 года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, декларация - это новый документ программного характера, которым предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях и определены дополнительные сферы взаимодействия.

Охлаждение отношений

Председательство переходит к Армении на фоне некоторого охлаждения отношений между республикой и постсоветскими интеграционными объединениями, связанного с осенними событиями в Нагорном Карабахе. Власти республики ранее выступили с критическими высказываниями, а ее представители отказались посещать некоторые мероприятия.

Между тем, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, экономические показатели Армении продолжают расти высокими темпами, Ереван получает значительные дивиденды от участия в ЕАЭС.

"Из года в год наблюдаются высокие темпы роста экономических показателей самой Армении. Мы видим, что Ереван получает значительные дивиденды от своего участия в союзе, несмотря на некоторые неоднозначные заявления представителей республики, мы с нашими армянскими партнерами, равно как и с остальными государствами - членами ЕАЭС, выстраиваем конструктивный деполитизированный диалог", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о председательстве Армении в ЕАЭС в 2024 году.

Дипломат также отметила заявление Пашиняна, сделанное на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, о нацеленности Еревана на выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной и долгосрочной перспективах. По ее словам, Россия поддерживает настрой своих партнеров на "дальнейшую плодотворную работу, направленную на укрепление и развитие евразийской экономической интеграции".