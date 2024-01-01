Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование

Указ об этом подписал ее последний глава Самвел Шахраманян 28 сентября - через девять дней после начала очередного вооруженного обострения в регионе

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с 1 января прекратила существование в соответствии с указом последнего ее главы Самвела Шахраманяна.

Документ был подписан 28 сентября - через девять дней после начала очередного вооруженного обострения в регионе. Вместе с тем после переезда в Армению Шахраманян, члены парламента и правительства вместе с армянским населением Нагорного Карабаха стали обсуждать законность этого документа. Глава непризнанной НКР заявил, что "республика, созданная народом, не может прекратить свое существование по одному указу".

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе", - говорится в указе.

Обострение началось 19 сентября, через сутки была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди (Степанакерт).

По данным армянского правительства, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до этого времени составляло примерно 120 тыс. человек. Власти Армении выплатили беженцам денежную помощь.

Последствия

В конце сентября в Ереване началась новая волна протестов на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Оппозиция обвинила руководство страны и премьера Никола Пашиняна в произошедшем. Глава армянского кабмина, а также другие высокопоставленные представители Армении неоднократно заявляли, что признают Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Власти Армении заявили, что сохранение на территории республики государственных органов непризнанной НКР является угрозой национальной безопасности страны. При этом Ереван неоднократно делал заявления, в которых пытался переложить часть вины за ситуацию на Россию.

Приблизительно в то же время началось некоторое охлаждение между Арменией и интеграционными структурами постсоветского пространства. В частности, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не стал принимать участие во встрече секретарей Совбезов стран - участниц СНГ, прошедшей 8 ноября в Москве, а Пашинян отказался приезжать на саммит СНГ, который состоялся 13 октября в Бишкеке, и саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедший 23 ноября в Минске.

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что прекращение членства в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ вряд ли было бы в интересах Армении, а отсутствие Пашиняна на последних саммитах связано с некоторыми процессами внутри страны, а не с нежеланием Еревана продолжать совместную работу.

Армения и Азербайджан обсуждают условия мирного соглашения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Баку и Ереван "констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на мирный договор". В конце декабря в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит СНГ, в котором приняли участие Алиев и Пашинян.