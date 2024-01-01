Минобразования Грузии переименовали в министерство образования, науки и молодежи

Также Минкульт республики теперь называется Министерством культуры и спорта

ТБИЛИСИ, 1 января. /ТАСС/. Министерство образования и науки Грузии с 1 января стало называться министерством образования, науки и молодежи. Соответствующие изменения опубликованы на сайте Законодательного вестника Грузии.

Парламент Грузии в декабре 2023 года принял поправки, согласно которым агентство молодежи, подчинявшееся министерству культуры, спорта и молодежи, перешло в подчинение Минобразования. Таким образом, свое название поменял и Минкульт. Отныне он называется Министерством культуры и спорта Грузии.

В Грузии с 2010 года существовало министерство спорта и по делам молодежи. В 2017 году премьер-министр Георгий Квирикашвили принял решение упразднить это министерство и передать функции управления по делам молодежи министерству образования, а спорта - министерству культуры. В 2018 году министерство культуры объединили с министерством образования, а компонент молодежи начал функционировать под руководством аппарата правительства Грузии. В 2021 году вновь было образовано министерство культуры, которое получило название Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.