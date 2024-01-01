Лукашенко поблагодарил людей в погонах за мир и независимость Белоруссии

Президент республики пожелал, чтобы 2024 год стал для его страны таким же мирным, как и 2023-й

МИНСК, 1 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем телеобращении поблагодарил людей в погонах за обеспечение мира и независимости страны.

"В истекшем году нас пытались поставить на колени, удушить экономически. Но мы не просто выстояли, мы всесторонне развивались, двигаясь к своей цели! И мы можем сделать еще больше, зная, что живем за надежной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит ее. Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!" - сказал он.

Белорусский лидер поблагодарил тружеников, всех, "кто каждый год буквально вырывает урожай из плена непогоды", кормит, одевает и "производит востребованные на мировых рынках товары, развивает науку, технологии, проектирует и строит".

Президент пожелал, чтобы 2024 год стал для Белоруссии таким же мирным, как и 2023-й, провозглашенный в республике Годом мира и созидания. "Мирным для наших соседей, да и для всех людей. И, конечно, мы хотим, чтобы лучшее приумножилось", - сказал он.

"Это и есть наш путь - путь созидания, дорога длиною в жизнь, по которой мы идем день за днем", - подчеркнул Лукашенко, пожелав народу Белоруссии, чтобы самые смелые мечты и желания исполнились во имя мира и жизни.