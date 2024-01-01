Лидеры КНДР и Китая объявили 2024 год Годом "корейско-китайской дружбы"

Пхеньян и Пекин также отметят 75-летие установления дипломатических отношений

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравительными телеграммами, в которых, в частности, объявили 2024 год Годом "корейско-китайской дружбы". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В 2024 году стороны отметят 75-летие установления дипломатических отношений. "Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что и в новом году в полной мере будет демонстрироваться непобедимость корейско-китайской дружбы, завязанной и укрепленной в борьбе за социализм", - говорится в сообщении ЦТАК.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что "в последние годы благодаря общим усилиям обеих сторон традиционные китайско-корейские отношения дружбы и сотрудничества вступили в новый исторический период". "Обе стороны усилили стратегическое взаимопонимание и углубили деловое сотрудничество, укрепили координацию и сотрудничество в решении международных вопросов, чем стимулировали непрерывное развитие китайско-корейских отношений, защитили общие интересы двух стран, мир и безопасность в регионе", - говорится в поздравительной телеграмме председателя КНР.

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин пожелали процветания КНДР и КНР, а жителям обоих государств - счастья и благополучия.