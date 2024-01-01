Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Вашингтон и Сеул в случае конфронтации

Лидер КНДР отметил, что при этом необходимо пустить в ход "весь арсенал сверхмощных средств"

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), соответствующее заявление он сделал на новогодней встрече с командирами Корейском народной армии.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что с неустанным продвижением вперед нашей революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов "Республики Корея", пытающихся преградить его, подчеркнув, что наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств", - говорится в сообщении.

Лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет "расцветом укрепления подготовки к войне". "Товарищ Ким Чен Ын еще раз подробно проанализировал опасную обстановку на Корейском полуострове, где час от часу возможность вооруженного столкновения становится реальностью", - пишет ЦТАК. Подчеркивается, что все командиры КНА "дали твердую клятву проявлять абсолютную верность и абсолютное подчинение идеям и руководству ЦК партии, твердо гарантировать непобедимость революционного дела, процветание родины и счастье народа непреодолимой сверхмощной военной силой и тем самым с честью выполнять благородную миссию и обязанность вооруженных сил Трудовой партии Кореи".