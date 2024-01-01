Премьер Японии пообещал в 2024 году решительно защищать безопасность страны и народа

Фумио Кисида заявил, что будет работать над восстановлением доверия населения к правительству и правящей Либерально-демократической партии

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Правительство Японии будет защищать безопасность своего народа, а также территории, территориальные воды и воздушное пространство собственного государства. Об этом в обращении по случаю наступления Нового года заявил премьер-министр Фумио Кисида.

"Мы решительно защитим безопасность нашего народа, территории, территориальные воды и воздушное пространство Японии в условиях сложной обстановки в области безопасности в Восточной Азии", - отметил он.

Касаясь темы экономики, глава японского правительства пообещал сделать все необходимое для того, чтобы в новом году рост заработных плат превысил рост цен, дав возможность жителям Японии реально почувствовать экономический рост государства. Кисида пообещал работать над восстановлением доверия населения к правительству и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, серьезно пошатнувшемуся из-за череды громких скандалов.

Рейтинг правящей ЛДП, согласно данным последних опросов, упал до 26%, что стало самой низкой отметкой с декабря 2012 года, когда либерал-демократы вернулись к власти в Японии. Уровень поддержки правительства Кисиды также находится на рекордно низкой для себя отметке в 22,3%. Резкое падение уровня поддержки связано с крупным скандалом вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП и откатами для ее высокопоставленных членов.