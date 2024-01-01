Южная Корея и США завершат систему расширенного сдерживания в первой половине 2024 года

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль сказал, что южнокорейские власти продолжат совершенствовать систему "трех осей" по сдерживанию угроз со стороны КНДР ускоренными темпами

СЕУЛ, 1 января. /ТАСС/. Республика Корея и США завершат формирование усиленной системы расширенного сдерживания в первой половине 2024 года с целью противодействия ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Об этом в новогоднем обращении заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

"До [конца] первой половины этого года мы закончим укрепленную корейско-американскую систему расширенного сдерживания, чтобы блокировать все северокорейские ядерные и ракетные угрозы в месте их возникновения", - привело слова президента агентство Yonhap. Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника.

Юн Сок Ёль сказал, что южнокорейские власти продолжат совершенствовать систему "трех осей" по сдерживанию угроз со стороны КНДР ускоренными темпами. Он повторил, что Республика Корея стремится к "истинному и долгосрочному миру, основанному на силе", а не к "миру, который зависит от доброй воли контрагента". Президент обещал защищать ключевые гражданские и правительственные объекты от различных угроз в киберсфере.

В середине декабря состоялось второе заседание консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США. Заместитель главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё после него сказал, что Сеул и Вашингтон договорились завершить формулирование основных принципов в отношении планирования и осуществления стратегий в ядерной сфере к середине 2024 года. "Другими словами, мы договорились завершить формулирование общих принципов сдерживания и реагирования на угрозы со стороны Северной Кореи", - пояснил он.