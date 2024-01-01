Южная Корея заявила, что должна внушить КНДР, что за провокациями последует ее разрушение

Основываясь на результатах пленума Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, южнокорейский министр обороны Син Вон Сик заявил, что в 2024 году "угрозы сохранятся", и призвал к повышенной боеготовности

СЕУЛ, 1 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея должны внушить Пхеньяну, что провокации КНДР лишь предварят ее разрушение. Об этом заявил южнокорейский министр обороны Син Вон Сик в новогоднем обращении.

"Мы должны заставить Северную Корею всецело осознать, что за безрассудными провокациями, угрожающими Республике Корея, быстро последует разрушение. Если противник пойдет на провокацию, давайте сокрушим его желание и возможности устраивать новые провокации, наказав его незамедлительно, решительно и до конца", - привело агентство Yonhap слова министра.

Основываясь на результатах пленума Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, Син Вон Сик заявил, что в 2024 году "угрозы сохранятся", и призвал к повышенной боеготовности, чтобы иметь возможность "одолеть противника". "Только прочная сила может дать настоящий мир, а не пустые иллюзии, слова или бумаги", - добавил он.

В ходе выступления на пленуме лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение с Республикой Корея посредством диалога. Он также отметил, что в следующем году народная республика продолжит наращивать ядерный арсенал. Генеральный секретарь указал, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами". По его словам, Вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "усмирить всю территорию" Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия.