Китай призвал США к практическим действиям для стабилизации отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что готов работать вместе с американским президентом, чтобы "продолжать руководить китайско-американскими отношениями, приносить пользу Китаю и Соединенным Штатам"

ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал администрацию США предпринять практические действия для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений. Китайский лидер и президент США Джо Байден, как сообщает Центральное телевидение Китая, обменялись посланиями в связи с 45-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Обе стороны должны серьезно реализовать важный консенсус и договоренности, достигнутые главами государств двух стран, предпринять практические действия для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - говорится в послании китайского председателя.

"За последние 45 лет, - констатировал Си Цзиньпин, - китайско-американские отношения переживали взлеты и падения и в целом продвигались вперед, не только повышая благосостояние двух народов, но и способствуя миру, стабильности и процветанию во всем мире".

"История в полной мере доказала и будет продолжать доказывать, - отметил председатель КНР, - что приверженность взаимному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству является правильным путем для двух великих держав - Китая и Соединенных Штатов, и это должно стать направлением совместных усилий Китая и Соединенных Штатов в новую эпоху". Он особо выделил значение встречи с президентом США в Сан-Франциско в ходе саммита АТЭС.

Си Цзиньпин подчеркнул, что готов работать вместе с американским президентом, чтобы "продолжать руководить китайско-американскими отношениями, приносить пользу Китаю и Соединенным Штатам, а также народам двух стран и продвигать дело мира и развития во всем мире".