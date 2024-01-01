Лукашенко заявил о готовности Минска к возобновлению полноценного диалога с Братиславой

Белорусский президент отметил, что у стран "очень много сфер взаимного интереса"

МИНСК, 1 января. /ТАСС/. Белоруссия готова к возобновлению полноценного диалога со Словакией. Об этом в поздравлении словацкому народу с Днем образования республики заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Основанные на доверии традиционно дружественные контакты между Беларусью и Словакией долгие годы успешно развивались. Такие партнерские отношения содействовали процветанию наших государств и повышению благополучия населения", - приводит текст поздравления пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко подчеркнул готовность Минска к возобновлению полноценного диалога на принципах взаимного уважения и поддержки, мирной и созидательной работы с Братиславой. "У нас очень много сфер взаимного интереса: сельское хозяйство, промышленная кооперация, торговля, инвестиции, наука и образование, культура и спорт. Вместе мы можем достигнуть гораздо больше", - уверен белорусский лидер.

Отношения Братиславы и Минска ухудшились после прошедших в 2020 году в Белоруссии массовых протестов, последовавших за состоявшимися в республике президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко. Словакия поддержала введение Европой санкций в отношении Белоруссии.