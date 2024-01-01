В Нью-Йорке сотни тысяч людей встретили Новый год на Таймс-сквер

Обстановка была спокойной, за порядком следили усиленные наряды полиции

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Сотни тысяч людей встретили Новый год на центральной площади Нью-Йорка, Таймс-сквер, несмотря на пасмурную погоду, сообщает в понедельник корреспондент ТАСС.

Праздничные мероприятия в этом году происходили в полном масштабе, в мегаполис на празднование Нового года съехались десятки тысяч жителей других городов и стран, многие из которых пришли на площадь еще в районе полудня по местному времени, чтобы занять лучшие места. Обстановка в районе Таймс-сквер была спокойной, за порядком следили усиленные наряды полиции, для обеспечения безопасности правоохранители привлекли кинологов, а также использовали беспилотники и полицейские вертолеты. Через несколько минут после встречи Нового года собравшиеся начали расходиться.

Температура в воскресенье в Нью-Йорке держалась на уровне 3-6 градусов Цельсия, вместе с тем, в отличие от прошлого года, весь день не наблюдалось осадков. Настроение пришедших на Таймс-сквер было веселым, Новый год они встретили радостными возгласами. После спуска шара встречавшие оказались под дождем из конфетти с разнообразными новогодними пожеланиями.

Первый раз праздник в центре нью-йоркского района Манхэттен массово отмечался в 1904 году и был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты "Нью-Йорк таймс". В честь издания один из небоскребов и сама площадь получили нынешние имена. Во время первого празднования состоялся фейерверк, однако в 1907 году салют в городе запретили, и газета стала встречать Новый год спуском гигантского шара со шпиля высотного здания.

Спуск хрустального шара остается центральным событием церемонии по сей день. Сфера диаметром 3,6 м и массой 5,3 тонны изготовлена почти из 2,7 тыс. треугольников. Этот символ Нового года в США каждый раз создают заново, изменяя порядок расположения хрустальных пластинок.