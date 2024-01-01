В Стамбуле начался марш солидарности с жителями сектора Газа

Одним из инициаторов акции является сын президента Турции Биляль Эрдоган, возглавляющий Турецкое объединение молодежных фондов

СТАМБУЛ, 1 января. /ТАСС/. Массовый марш солидарности с жителями сектора Газа и осуждением терроризма в первый день нового года начался в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал A-haber.

По его информации, акция началась после утренней молитвы (намаза): десятки тысяч жителей Стамбула и других городов страны с флагами Турции, Палестины и баннерами с осуждением действий Израиля в Газе выдвинулись от всемирно известных мечетей Ая-София (бывший собор Святой Софии), Султанахмет (Голубая мечеть), Сулеймание и Новой мечети к Галатскому мосту у бухты Золотой Рог. Там организаторы марша намерены зачитать заявление в поддержку народа Палестины.

Организатором акции выступила "Платформа национальной воли", в которую входят свыше 300 турецких общественных и молодежных организаций. Одним из ее инициаторов является сын президента Турции Биляль Эрдоган, возглавляющий Турецкое объединение молодежных фондов. "Мы организуем марш и встречу века, чтобы передать первое послание в новом году всему миру из Турции и сказать "нет" резне в Газе", - сказал он в эфире телеканала TRT Haber.

"Мы приглашаем всех на марш, который мы проводим под лозунгом "Поддержка Палестины, проклятие Израилю", - отметил бывший глава Минфина Турции Берат Албайрак, который также выступил одним их организаторов марша.

В связи с проведением акции часть улиц в исторической части Стамбула закрыта для транспорта.