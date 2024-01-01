На Украине сообщили о повреждении в Одессе объекта портовой инфраструктуры

Представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что там вспыхнул пожар, но его удалось быстро потушить

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Объект портовой инфраструктуры получил повреждение в Одессе на юге Украины. Об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

"Под угрозой оказалась портовая инфраструктура [в Одессе]. К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов. Там вспыхнул пожар, но его удалось быстро потушить", - сказала она в эфире украинского телеканала "Рада". Других подробностей Гуменюк не привела.

В ночь на понедельник воздушная тревога в Одесской области длилась более 3,5 часа. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе.