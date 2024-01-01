В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин не уточнил, какие именно объекты повреждены

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Объекты критической инфраструктуры, расположенные в находящихся под контролем украинских властей Херсоне и Херсонском районе, оказались повреждены после взрывов. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.

"Попали <...> по объекту критической инфраструктуры <...> в Херсоне, <...> объектам критической инфраструктуры в Херсонском районе", - написал он в Telegram-канале. Прокудин не стал уточнять, какие именно объекты повреждены.

В ночь с воскресенья на понедельник украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в Херсоне во время действия воздушной тревоги, а также после ее отмены.