В районах Запорожской области под контролем Киева повреждены объекты инфраструктуры

Глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко не уточнил число поврежденных объектов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры, находящиеся в подконтрольной украинским властям части Запорожской области, оказались повреждены после взрывов. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко.

В Telegram-канале он написал, что за минувший день назначенным Киевом властям пришло несколько сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры после взрывов. Число поврежденных объектов Малашко уточнять не стал.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области, а также в регионах Украины объявляли и затем отменяли воздушную тревогу. Сообщалось о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе, объектов критической инфраструктуры в находящихся под контролем украинских властей Херсоне и Херсонском районе, а также пожаре на одном из предприятий города Днепра (ранее - Днепропетровск) после взрыва.