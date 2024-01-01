В Харьковской области сообщили о повреждении предприятия в Чугуеве после взрывов

Глава военной администрации региона Олег Синегубов заявил, что частично разрушено ангарное помещение, поврежден склад

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Предприятие, расположенное в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины, получило повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Он написал в Telegram-канале, что в воскресенье вечером после взрывов было повреждено предприятие в Чугуеве. "Частично разрушено ангарное помещение, поврежден склад", - добавил Синегубов, не уточнив, какое именно предприятие получило повреждение.

Ранее в Харьковской области и других украинских регионах объявляли, а затем отменяли воздушную тревогу.