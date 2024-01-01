В КНДР обсуждают упразднение госорганов, отвечающих за связи с Южной Кореей

Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами"

СЕУЛ, 1 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи провела совещание с работниками государственных органов, отвечающих за связи с Южной Кореей, и обсудила с ними задачу по "упразднению и упорядочению" этих организаций. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи ее генеральный секретарь Ким Чен Ын поставил "задачу по упразднению и упорядочению" государственных и партийных органов, занимающихся "делами с Южной Кореей и врагами", по коренной переориентации основных принципов и направления усилий.

Глава МИД провела совещание 1 января.

В ходе выступления на пленуме лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение с Республикой Корея посредством диалога. Он указал, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами". Тогда Ким Чен Ын отметил, что необходимо фундаментально поменять принципы и направление усилий, определив новую политику и реорганизовав органы, которые занимаются связями с Южной Кореей.

В то же время, по его словам, Вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "усмирить всю территорию" Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия.