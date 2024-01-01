Во Львове заявили о повреждении музея одного из лидеров националистов после взрыва

Мэр города Андрей Садовой сообщил, что музей "полностью уничтожили" в результате взрыва в ночь на 1 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Музей одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича, находящийся во Львове, получил повреждения после взрыва. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

В Telegram-канале он написал, что музей в львовском районе Белогорща, посвященный деятельности Шухевича, "полностью уничтожили" в результате взрыва в ночь на понедельник. Садовой также отметил, что это произошло в день рождения еще одного лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Ранее во Львовской области и других украинских регионах объявляли, а затем отменяли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах во Львовской области.

Роман Шухевич с 1943 по 1950 год командовал Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ), которая была создана в 1942 году как боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В 1941-1943 годах проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, в частности являлся заместителем командира спецподразделения "Нахтигаль", участвовавшего в расстреле еврейского и польского населения Львова. Ликвидирован в 1950 году в результате операции советских органов безопасности.

Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял ОУН. На счету боевого крыла ОУН - боевиков УПА, которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, - около 100 тыс. погибших поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.