Лидер КНДР запретил партийным и государственным работникам "почивать на лаврах"

Ким Чен Ын отметил, что страну ждет "еще больше дел"

СЕУЛ, 1 января. /ТАСС/. У партийного и государственного аппарата КНДР нет права "почивать на лаврах", так как страну ждет "еще больше дел". Об этом заявил лидер народной республики Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи отметил, что на декабрьский пленум "никто не пришел с пустыми руками" и что каждый с чувством законной гордости подвел итоги 2023 года. "Каждый, взяв на себя крупные, огромные задачи, бегал и еще раз бегал для их реализации, работал напряженно, со всей ответственностью защищал порученный пост и оставался верным исполнению своей миссии, возложенной партией и народом", - заявил Ким Чен Ын.

Он отметил, что преодоление невзгод еще больше закалило их в идейном отношении, позволило улучшить деловые качества и дало ценный опыт.

"Нас ждет еще больше дел. С точки зрения счастливой жизни народа и будущего, к которым мы стремимся, проделанная нами работа слишком ничтожна и мала. Это не дает основания почивать на лаврах и не дает права довольствоваться [достигнутым]", - сказал лидер КНДР.

"Мы должны глубоко задуматься над нашими оплошностями, над тем, что не всегда оправдываем ожидания народа, раскаяться в этом. Помня это и свои обязанности, самоотверженно трудясь, давайте сделаем так, чтобы 2024 год стал годом дальнейшего нарастания энергии на благо нашего великого государства и народа", - сказал Ким Чен Ын. Он предложил поднять бокалы за КНДР, здоровье всего народа, членов партии, военных, а также за счастье всех семей страны.