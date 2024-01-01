СМИ: в Стамбуле более 250 тыс. человек приняли участие в марше солидарности с Газой

По информации TRT Haber, участников марша решили поддержать с моря, где почти на 200 рыболовецких катерах и лодках собрались местные жители

СТАМБУЛ, 1 января. /ТАСС/. Свыше 250 тыс. человек приняли участие в марше солидарности с жителями сектора Газа, который в первый день наступившего года был организован в Стамбуле, сообщил телеканал A-haber со ссылкой на организаторов акции. Официальные данные пока не назывались.

Телекомпания TRT Haber отмечает, что все дороги, ведущие из исторического центра Стамбула к Галатскому мосту у бухты Золотой Рог, были заполнены. Участники акции скандировали: "Шахиды не умирают, Родина неделима", "Убийца Израиль, вон из Палестины!" Участников марша решили поддержать с моря, где почти на 200 рыболовецких катерах и лодках собрались местные жители, передает телеканал.

Марш был начат после утренней молитвы (намаза): десятки тысяч жителей Стамбула и других городов страны с флагами Турции, Палестины и баннерами с осуждением действий Израиля в Газе выдвинулись от всемирно известных мечетей Ая-София (бывший собор Святой Софии), Султанахмет (Голубая мечеть), Сулеймание и Новой мечети к Галатскому мосту. В связи с проведением акции часть улиц в исторической части Стамбула с ночи была закрыта для транспорта.

Организатором акции "Поддержка Палестины, проклятие Израилю" выступила "Платформа национальной воли", в которую входят свыше 300 турецких общественных и молодежных организаций. Одним из ее инициаторов является сын президента Турции Биляль Эрдоган, возглавляющий Турецкое объединение молодежных фондов.

Призывы к бойкоту Израиля

"Мы не можем оставаться равнодушными к преступлениям, которые совершаются в Палестине. Только объединившись, мы сможем противостоять этим злодеяниям", - сказал он, выступая на митинге.

По его утверждению, за действиями Израиля в Газе и гибелью 12 турецких военных на севере Ирака в конце декабря стоят одни и те же силы. "Мы знаем, что убийцы наших погибших военных в борьбе с терроризмом и детей, замученных в Палестине, это одни и те же силы", - отметил он, призвав усилить бойкот Израиля в Турции. "Мы даем слово, что продолжим бойкот, и он не завершится прекращением огня, мы будем добиваться мира", - сказал Биляль Эрдоган.

На митинге выступили представители общественности, политики. Палестинский писатель Муин Наим призвал международное сообщество объединиться с целью уголовного преследования премьера Израиля Биньямину Нетаньяху за совершенные в Газе преступления. "Палестина и Газа не должны оставаться в одиночестве. Международное сообщество должно объединиться, Израиль необходимо осуждать повсеместно, преступления Нетаньяху и его окружения следует представить всему миру и судить их за содеянное", - сказал он.

В митинге приняли участие министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, экс-спикер парламента Мустафа Шентоп, бывшие главы Минобороны и МВД Хулуси Акар и Сулейман Сойлу, экс-министр транспорта Адиль Караисмаилоглу, бывший глава Минфина Берат Албайрак, который выступил одним из организаторов марша. В акции также приняли участие руководители компании Baykar, производящей беспилотники, Сельчук и Халюк Байрактар.