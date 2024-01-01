В Праге сообщили, что при встрече Нового года петарды травмировали семь человек

Объединенная служба спасателей и пожарных города также заявила, что взрывы пиротехнических изделий стали причиной 46 пожаров

ПРАГА, 1 января. /ТАСС/. Семь человек получили травмы при взрывах пиротехнических изделий во время празднования наступления Нового года на Вацлавской и Староместской площадях в центре Праги. Об этом в Х (ранее Twitter) сообщила объединенная служба спасателей и пожарных столицы Чехии.

"Выезды с целью оказания помощи [гражданам, отмечавшим приход Нового года] на Вацлавской и Староместской площадях завершены. Всего коллеги оказали помощь 28 гражданам, из которых 13 были доставлены в больницы. Травмы [при взрывах] пиротехнических изделий получили семь человек", - отметили спасатели.

Пожарные проинформировали, что взрывы пиротехнических изделий стали причиной 46 пожаров. Они были быстро потушены. От петард происходили, главным образом, возгорания кустов и мусорных баков.

Между тем, согласно спасателям и пожарным, ЧП в прошедшую новогоднюю ночь в столице было значительно меньше, чем во время таких празднований в предыдущие годы. Это, в частности, связано с запретом властей использовать пиротехнические изделия в центральных районах города. Полиция наложила штрафы на десятки его нарушителей.

В Прагу, согласно информации чешских СМИ, отметить новогодние праздники приехали около 90 тыс. туристов. Вацлавская и Староместская площади являются традиционными местами, где пражане и гости столицы встречают приход Нового года.