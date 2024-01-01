Видеозапись речи Ким Чен Ына сопровождалась фото лидеров США, Южной Кореи и Японии

По информации Yonhap, это считается беспрецедентным для северокорейского телевидения

СЕУЛ, 1 января. /ТАСС/. Центральное телевидение КНДР во время трансляции речи лидера КНДР Ким Чен Ына показало фотографии и видеокадры с участием президентов США, Республики Корея и премьера Японии на саммите в Кэмп-Дэвиде. Как указывает южнокорейское агентство Yonhap, это довольно необычно для КНДР.

В качестве фона для речи Ким Чен Ына на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в один из моментов, когда он критиковал американскую политику по отношению к Пхеньяну, были использованы кадры трехстороннего саммита Джо Байдена, Юн Сок Ёля и Фумио Кисиды в Кэмп-Дэвиде в августе 2023 года.

"Демонстрация реальных кадров с этими лидерами считается беспрецедентной для северокорейского телевидения", - пишет Yonhap. "Это очень необычно. Вероятно, это говорит о том, что Северная Корея намерена повысить градус пропаганды среди населения в этом году", - сказал старший научный сотрудник Института национального объединения Республики Корея Хон Мин.