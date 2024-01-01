Во Франции сообщили, что за новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что свыше 380 человек задержаны

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Вандалы сожгли 745 автомобилей на территории Франции в новогоднюю ночь, при этом число задержанных в ходе различных инцидентов превысило 380 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"В этом году в общей сложности были сожжены 745 автомобилей", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала CNews. Министр заявил, что это на 10% меньше, чем годом ранее, хотя, согласно отчету МВД за 1 января 2023 года, тогда в новогоднюю ночь сожгли лишь 690 автомобилей.

Глава МВД отметил, что нынешняя ночь в целом прошла спокойнее, чем в 2022 году. В ходе подавления беспорядков около 40 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, что на 40% меньше, чем годом ранее. В большинстве случаев речь шла о легких травмах, полученных из-за обстрела стражей порядка при помощи пиротехники. Он подчеркнул, что снижения травматизма и масштаба беспорядков удалось добиться в том числе за счет усиленного контроля на границах и конфискации нелегальной пиротехники.

"На всей территории страны число задержанных составило 381 человек. Это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. То есть эту ночь можно охарактеризовать как относительно спокойную", - сказал министр.