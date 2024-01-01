Безвизовый режим ЕС для граждан Косова вступил в силу 1 января

Это еще больше укрепляет отношения края с Евросоюзом, сообщило внешнеполитическое ведомство территории

БЕЛГРАД, 1 января. /ТАСС/. Граждане непризнанного Косова с 1 января 2024 года получили возможность безвизового въезда в ЕС, несмотря на непризнание края пятью странами сообщества. Об этом говорится в заявлении "министерства иностранных дел" края.

"Начиная с полуночи, владельцы косовских паспортов могут путешествовать без визы в Шенгенскую зону - достижение после многих лет напряженной работы. Безвизовый режим приносит ключевые преимущества гражданам обеих сторон, еще больше укрепляя отношения Косово с ЕС", - сообщило внешнеполитическое ведомство непризнанного Косова.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщал ранее, что "все страны ЕС, кроме Испании, признали косовские документы, поэтому граждане Косова смогут путешествовать по всем странам Шенгена, за исключением этой страны". По его словам, остальные не признающие независимость Косова страны Шенгенской зоны - Греция, Кипр и Словакия - паспорта косоваров решили принять. Пятая не признающая Косово страна ЕС - Румыния - присоединилась к сообществу в 2007 году, но до сих пор не принята в Шенген.

До настоящего момента 5 из 27 стран ЕС не признали суверенитет Косова. Поэтому Брюссель оказывает интенсивное давление на Белград, подталкивая его к признанию суверенитета края, что снимет основания для его непризнания странами Евросоюза и откроет возможности для начала процесса его интеграции в ЕС отдельно от Сербии.

1 января 2024 года также вступило в силу решение сербских властей о разрешении на въезд транспортных средств с регистрационными знаками, которые были выданы органами непризнанного Косова. Глава Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович подчеркивал, что данное решение обусловлено "исключительно практическими соображениями, чтобы облегчить положение людей и обеспечить им свободу передвижения", отдельно указав на то, что это "не может быть истолковано как признание односторонне провозглашенной независимости так называемого Косово" или как "согласие Белграда отступить от прав, гарантированных резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН".

Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял ранее, что страна готова к реализации данных ранее обещаний и стремится к поиску компромиссов в отношениях с Приштиной, но признание независимости Косова или его возможное членство в ООН являются недопустимым.