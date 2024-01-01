Армия Израиля сообщила о рейде на командный центр радикалов в Эш-Шуджаии в секторе Газа

В ЦАХАЛ заявили, что эти объекты использовались ХАМАС и "Исламским джихадом" в качестве базы для ведения боевых действий

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении целенаправленного рейда на командный центр радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в Эш-Шуджаии в секторе Газа и уничтожении "террористических объектов" в этом районе.

"В ходе наземной операции на севере сектора Газа войска ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам в районе Абу-эль-Ата в Эш-Шуджаии. Эти террористические объекты использовались террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад" в качестве базы для ведения боевых действий. В ходе операции войска провели целенаправленный рейд на командный центр этих террористических организаций и обнаружили близ мечети большое количество оружия, используемого террористами", - продолжили военные.

"В ходе дополнительных оперативных действий в районе Хан-Юниса военнослужащие ЦАХАЛ выявили террориста, запускавшего ракеты. Войска направили БПЛА для нанесения удара и ликвидации террориста. Ночью ВМС ЦАХАЛ наносили удары по террористическим объектам ХАМАС и продолжали оказывать поддержку наземным войскам ЦАХАЛ в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, "истребитель ВВС ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил командира роты [ХАМАС] в Дейр-эль-Балахе Адиля Мисмаха, который командовал террористами, совершившими нападение на кибуц Киссуфим во время вторжения ХАМАС 7 октября и резни на юге Израиля", сообщили военные. "После 7 октября Мисмах вел боевые действия против войск ЦАХАЛ в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.