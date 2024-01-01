Израильские истребители нанесли удары по военным целям "Хезболлах" в Ливане

По данным армейской пресс-службы, движение "Хезболлах" пыталось запустить летательный аппарат из гражданского района в Марун-эр-Расе в Ливане, прилегающем к границе с Израилем

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли ответные удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "движение "Хезболлах" пыталось сегодня запустить летательный аппарат из гражданского района в Марун-эр-Расе [в Ливане], прилегающем к границе с Израилем". "Это еще один пример использования "Хезболлах" гражданской инфраструктуры для своей террористической деятельности в нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН", - указали в пресс-службе ЦАХАЛ.

Кроме того, "сегодня утром ЦАХАЛ выявил террористический отряд, который пытался запустить беспилотники в сторону израильской территории", продолжили военные. "Террористический отряд был атакован самолетом ВВС Израиля прежде, чем смог осуществить запуски, имевшиеся у отряда беспилотники были уничтожены", - добавили в армейском ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что "после срабатывания сирен, сигнализирующих о проникновении вражеского самолета в населенном пункте Авивим на севере Израиля, было установлено, что это результат ложной идентификации [цели]". Израильские военные в течение дня 1 января уже трижды сообщали об объявлении воздушной тревоги в северных районах страны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.