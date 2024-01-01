В Гвинее в 2024 году состоится референдум по новой конституции страны

По информации Guinee114, в этом году в стране также должны пройти президентские, парламентские и местные выборы

ПРЕТОРИЯ, 1 января. /ТАСС/. Референдум по новой конституции страны пройдет в Гвинее в наступившем 2024 году. Об этом объявил в выступлении по национальному телевидению президент на переходный период Гвинеи Мамади Думбуя.

"В 2024 году на референдум будет вынесена новая конституция, которая объединит нас, - заявил он. - Конституция, одобренная народом, будет не простой вывеской, а основным законом, вдохновленным нашим прошлым для совместного построения общего будущего". Однако Думбуя не назвал даты проведения референдума и не уточнил, насколько готов текст основного закона и когда он будет опубликован.

Радиостанция RFI в свою очередь передала, что подготовка текста новой конституции ведется с лета 2023 года в Национальном переходном совете, который выполняет функции парламента.

В свою очередь гвинейский новостной портал Guinee114 отмечает, что в 2024 году в стране также должны пройти президентские, парламентские и местные выборы. По мнению электронного издания, они пройдут уже при новой конституции, если документ будет принят.

В сентябре 2021 года полковник Думбуя, возглавлявший элитное подразделение спецназа Гвинеи, объявил о захвате власти и задержании президента Альфы Конде. Мятежники отменили действие конституции, которую сменила хартия переходного периода, и создали директивные органы высшего управления страной. Спустя месяц Думбуя был приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период. Военные объявили, что будут находиться у власти до конца 2024 года, когда в стране в результате выборов будет восстановлена гражданская форма правления.