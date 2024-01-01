В Японии два человека погибли в результате землетрясений

По данным полиции префектуры Исикава, их извлекли из-под завалов обрушившихся жилых построек "в состоянии остановки сердца и легких"

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. По крайней мере два человека погибли в Японии в результате серии мощных землетрясений. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным полиции префектуры Исикава, два человека были извлечены из-под завалов обрушившихся жилых построек "в состоянии остановки сердца и легких" - так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую имеют право только врачи, но не спасатели на месте. Это первые жертвы череды землетрясений, обрушившихся на центральную часть Японии в первый день 2024 года.

По последним данным, серия мощных землетрясений в Японии привела к разрушению более 30 деревянных домов и жилых построек в префектуре Исикава. В нескольких таких случаях под завалами оказались жильцы этих домов - на месте работают спасательные службы.