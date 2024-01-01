В Сенегале утвердили списки доверенных лиц трех кандидатов от оппозиции в президенты

Один из лидеров оппозиции Усман Сонко не предъявил своего списка доверенных лиц и таким образом лишил себя перспектив участия в предвыборной кампании

ХАРАРЕ, 1 января. /ТАСС/. Власти Сенегала одобрили списки доверенных лиц, поданные тремя кандидатами от оппозиции на предстоящих президентских выборах. Как сообщила газета le Soleil, комиссия по контролю доверенных лиц признала соответствующими избирательному законодательству списки, которые представили кандидаты Бубакар Камара, Шейх Тидиан Дьейе и Детье Фаль.

Эти три политика входят в число основных представителей оппозиции Сенегала, и только их доверенные лица пока утверждены из общего числа 20 кандидатов, подавших соответствующие списки для участия в выборах президента страны 25 февраля 2024 года. Один из лидеров оппозиции Усман Сонко не предъявил своего списка доверенных лиц и таким образом лишил себя перспектив участия в предвыборной кампании, которая открывается 4 февраля.

По закону, утверждение списка доверенных лиц - одно из дюжины требований к политикам, претендующим на участие в кампании по выборам президента Сенегала. Будущий президент будет пятым в истории Сенегала. Впервые действующий глава государства не баллотируется на высший пост. Нынешний президент Маки Саль уже дважды избирался и более не может выдвигать свою кандидатуру.

Как сообщил портал Senenews, 29 партий Сенегала официально объявили оппозиционера Усмана Сонко своим кандидатом. Сонко арестовали в конце июля прошлого года по нескольким пунктам обвинения, в том числе в призывах к восстанию. 26 декабря он подал заявку на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Сонко основал и возглавил партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" в 2014 году, на президентских выборах 2019 года занял третье место с 16% голосов.