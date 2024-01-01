Либералы ФРГ проголосовали за то, чтобы остаться в правящей в Германии коалиции

В то же время 47,8% проголосовали за выход из коалиции

БЕРЛИН, 1 января. /ТАСС/. Большинство членов Свободной демократической партии (СвДП) Германии проголосовало за то, чтобы остаться в правящей в ФРГ коалиции с социал-демократами и "зелеными". Об этом сообщил телеканал NTV.

По итогам опроса, проведенного среди либералов, 52,2% высказались за то, чтобы СвДП осталась в правительстве. В то же время 47,8% проголосовали за выход из коалиции.

Опрос проводился в течение 14 дней. Его результаты не имеют обязательной силы и скорее служат пониманию настроений в некоторых партиях. Инициативу по голосованию о целесообразности дальнейшего участия СвДП в коалиции запустили в ноябре члены подразделения партии в Касселе (федеральная земля Гессен). Для проведения голосования было необходимо собрать 500 подписей. В последнее время рейтинг правящей коалиции ФРГ последовательно падает.