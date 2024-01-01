В Эстонии вступило в силу решение о браке однополых пар

По информации ERR, в силу вступили поправки к закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами

ВИЛЬНЮС, 1 января. /ТАСС/. Однополые пары получили в Эстонии право подавать заявления на заключение брака. Как сообщил портал национального гостелерадио ERR, соответствующее решение парламента вступило в силу.

"Вступили в силу поправки к закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами, и отменили норму, гласившую, что брак заключается между мужчиной и женщиной", - говорится в сообщении.

В конце декабря в ЗАГС появились новые бланки, на которых вместо привычных "мужчина" и "женщина" написано "первый брачующийся" и "второй брачующийся". Бланки старого образца также по-прежнему доступны.