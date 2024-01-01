Верховный суд Израиля постановил отменить первый закон судебной реформы

Такое решение поддержали 8 из 15 судей

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Верховный суд Израиля постановил, что закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений кабмина, будет отменен. Об этом сообщило израильское государственное радио Kan.

По его данным, решение об отмене первого закона, утвержденного в рамках судебной реформы правительства премьера Биньямина Нетаньяху летом 2023 года, было принято большинством судей (8 из 15), входящих в коллегию Верховного суда.

Как отмечает Kan, 12 из 15 судей также постановили, что полномочий Верховного суда достаточно для рассмотрения вопросов об основных законах страны и признания их недействительными в "исключительных случаях", когда Кнессет (парламент) превышает свои полномочия.

Министр юстиции Израиля Ярив Левин уже отреагировал на решение Верховного суда, обвинив судей в том, что они "берут в свои руки всю полноту власти, которая в условиях демократии разделена между тремя ветвями", сообщает газета The Times of Israel. Глава Минюста заявил, что это решение "не остановит нас [правительство]", но отметил, что кабмин "продолжит действовать сдержанно и ответственно" в военное время.