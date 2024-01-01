Материковый Китай призвал тайваньцев осознать пагубность курса на независимость

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что этот путь "уведет Тайвань от мира и процветания"

ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Материковый Китай призывает соотечественников на Тайване полностью осознать пагубный характер политики руководства Демократической прогрессивной партии острова (ДПП) и призывов к "независимости Тайваня". Об этом заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

ДПП в последние годы "совершала провокации в стремлении к "независимости" в сговоре с внешними силами, наносила ущерб мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива", сказал он, комментируя новогоднее обращение к островитянам главы тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Чэнь Биньхуа отметил, что так называемый путь Цай Инвэнь является "главной угрозой безопасности Тайваня, интересам тайваньского народа и региональной стабильности".

"Этот путь только уведет Тайвань от мира и процветания к конфликту и рецессии", - сказал представитель ведомства. Он призвал тайваньских соотечественников внести вклад в обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе, своей собственной безопасности и благополучия.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.