"Хезболлах" сообщила о гибели трех боевиков в результате израильских атак на юге Ливана

Они погибли во время атак ВВС ЦАХАЛ, уточнила военно-информационная служба шиитской партии

БЕЙРУТ, 1 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования проиранской шиитской партии "Хезболлах" потеряли трех бойцов во время атак израильских ВВС на их позиции в пограничных районах. Об этом говорится в заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", опубликованном в ее Telegram-канале.

"Исламское сопротивление сообщает о гибели трех своих бойцов, сражавшихся с израильским врагом на юге Ливана ради поддержки палестинских братьев в секторе Газа", - сказано в тексте.

Новостной портал Al Nashra ранее передал, что израильские истребители нанесли несколько ударов по огневым точкам шиитских формирований в окрестностях поселка Кфар-Килла, откуда велся обстрел территории Израиля. По его информации, три шиитских бойца погибли во время этого налета.

Израильская артиллерия открыла огонь из орудий по окрестностям города Бинт-Джбейль, где находится один из форпостов "Хезболлах", и поселкам Марун-эр-Рас и Тейр-Харфа. Несколько снарядов разорвалось на территории больницы в Мейс-эль-Джебеле, шрапнель попала в помещение отделения неотложной помощи. Сообщений о пострадавших среди медперсонала не поступило.

Бойцы "Хезболлах" провели за сутки две операции, в ходе которых атаковали казарму израильских войск в пограничном поселении Яра и укрепленный район в Хадаб-эль-Бустане. В обоих случаях были использованы управляемые противотанковые ракеты.