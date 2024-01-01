CNN: в США считают, что Израиль начал снижать интенсивность операции в Газе

Вашингтон выступает за то, чтобы еврейское государство начало "более хирургически точную фазу боевых действий", сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Американские власти считают, что решение Израиля сократить численность своих военных в секторе Газа говорит о постепенном снижении интенсивности операции в анклаве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

По его словам, Вашингтон оказывает давление на Израиль, чтобы он начал "более хирургически точную фазу боевых действий". Официальные лица в США, как указывает телеканал, рассматривают следующие несколько недель как критический период, который покажет готовность властей еврейского государства перейти к менее интенсивному этапу преследования боевиков ХАМАС в Газе.

Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что Израиль на этой неделе выведет из сектора Газа две бригады резервистов в рамках реализации программы ротации армейского резерва на 2024 год.