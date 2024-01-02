Сийярто сообщил о гибели гражданина Венгрии в заложниках у ХАМАС

Глава МИД республики также отметил, что палестинское радикальное движение удерживает еще одного человека с венгерским гражданством

БУДАПЕШТ, 2 января. /ТАСС/. Гражданин Венгрии, находившийся в заложниках у боевиков палестинского движения ХАМАС, обнаружен погибшим. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто после разговора по телефону с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером.

"К сожалению, Рон Дермер подтвердил появившуюся в СМИ печальную новость о том, что было найдено тело заложника с двойным израильско-венгерским гражданством", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Как звали этого человека, и при каких обстоятельствах он погиб, Сийярто не уточнил.

В то же время он отметил, что в заложниках у ХАМАС остается еще один человек, имеющий венгерское гражданство, и правительство страны продолжает прилагать усилия по его освобождению. Ранее при посредничестве Катара были освобождены трое граждан Венгрии, в том числе двое детей, захваченные палестинскими радикалами.

Министр также заявил, что Венгрия по-прежнему поддерживает право Израиля на самооборону. "В интересах всего международного сообщества, чтобы теракт, подобный тому, который обрушился на Израиль, никогда больше не повторился нигде в мире", - отметил Сийярто после обсуждения с израильским министром ситуации на Ближнем Востоке.

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа начали массированный ракетный обстрел Израиля и вторглись на его территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников, в том числе стариков, женщин и детей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль приступил к нанесению ответных ударов по палестинскому анклаву, а затем начал там наземную операцию.