СМИ: по израильским позициям на Голанских высотах с юга Сирии выпустили ракеты

По сведениям газеты Al Watan, запуск могли осуществить члены радикальной палестинской группировки "Исламский джихад"

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Неизвестные боевики выпустили с юга Сирии пять ракет по израильским позициям на Голанских высотах. Как сообщила газета Al Watan, обстрел велся из района Нава, расположенного в провинции Дераа.

Предполагается, что запуск ракет могли осуществить члены радикальной палестинской группировки "Исламский джихад", отмечает издание. Сирийские военные источники пока не передавали никаких сведений на этот счет.

По информации телеканала Al Mayadeen, израильская артиллерия нанесла ответные удары по сирийской территории. Огонь был открыт по районам, расположенным к западу от административного центра Дераа (110 км от Дамаска).

31 декабря шиитские отряды из движения "Исламское сопротивление Ирака", воюющие на стороне сирийской армии, взяли на себя ответственность за запуск беспилотника-камикадзе в сторону Голанских высот. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что истребители перехватили и уничтожили "враждебную воздушную цель".

7 декабря израильские ВВС атаковали юго-западные окрестности Дамаска после запуска ракеты из провинции Эль-Кунейтра в сторону населенного пункта Букаата на Голанах. 7 ноября боевики "Исламского джихада" выпустили 20 реактивных снарядов по Голанским высотам с юга Ливана. Батареи системы ПРО "Железный купол" открыли огонь по целям и поразили несколько ракет в ливанском воздушном пространстве.

Принадлежавшие Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.