Мадуро выразил надежду на вступление Венесуэлы в БРИКС в 2024 году

Президент Венесуэлы также назвал объединение "будущим человечества"

КАРАКАС, 2 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на вступление страны в качестве полноправного члена в группу БРИКС на следующем саммите в 2024 году.

"На саммите в Южной Африке Венесуэла была принята в качестве партнера. И я надеюсь, что на следующем саммите в России <...> Венесуэла присоединится к БРИКС+ в качестве постоянного члена", - сказал Мадуро в традиционном интервью 1 января газете Le Monde diplomatique.

Он подчеркнул, что "БРИКС - это будущее человечества", отметив экономический потенциал группы и возможности Нового банка развития БРИКС.

"Мы делаем ставку на БРИКС как на часть нового мира, нового баланса, как на часть боливарианской геополитической концепции, мира баланса, мира равных", - подытожил Мадуро.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла две волны расширения. В 2011 году к изначальному составу из Бразилии, России, Индии и Китая присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления в группу.

Пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.