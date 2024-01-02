СМИ: израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" на юге Ливана

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, погиб один из шиитских бойцов, есть раненые

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС атаковали южные районы Ливана в ответ на обстрелы еврейских поселений. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, один из беспилотников трижды нанес удары по горному району Эль-Ляббуна, где находится форпост вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах". Как отмечает телеканал, погиб один из шиитских бойцов, есть раненые.

Атакам израильских беспилотников подверглись населенные пункты Альма-эш-Шааб и Марун-эр-Рас. О последствиях этих ударов информации не поступало.

Артиллерия израильской армии выпустила десятки снарядов по нескольким районам в южном и западном секторах на юге Ливана. В частности, интенсивный огонь велся по долине Вади-Хамуль и мысу Рас-эн-Накура, где шиитские боевики проявляют наибольшую активность. Для наблюдения за этим участком границы израильские военные запустили в небо гигантский воздушный шар, на котором установлены видеокамеры.