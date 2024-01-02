Мадуро заявил, что еще не определился с участием в выборах президента Венесуэлы

Действующий лидер страны добавил, что выбирать правительственного кандидата будут в зависимости "от интересов родины"

КАРАКАС, 2 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что правительство еще не выбрало кандидата на выборах президента, которые пройдут в 2024 году.

"Еще преждевременно говорить. Год только начался. Только одному богу известно [что будет]. Подождем, когда определится избирательная обстановка, и я уверен, что с божьей помощью мы примем лучшее решение", - сказал Мадуро в традиционном интервью 1 января газете Le Monde diplomatique, отвечая на вопрос, будет ли он выдвигаться на новый президентский срок.

По словам Мадуро, выбор правительственного кандидата будет зависеть "от интересов родины". "Когда будет принято решение, каким бы оно ни было, мы все приложим силы для победы. Сегодня с уверенностью могу сказать, что в этом году народ Венесуэлы преподаст новый урок империям, олигархическим правым, экстремистам. И они его запомнят на десятилетия", - добавил венесуэльский лидер.

В октябре 2023 года правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая крайне правую оппозицию, подписали "Частичный договор о политических и электоральных гарантиях для всех" на президентских выборах 2024 года. США в ответ на соглашение о проведении "транспарентных, демократических выборов с участием международных наблюдателей" смягчили санкции против нефтегазовой, золотодобывающей отрасли и банковского сектора Венесуэлы.