СМИ: Израиль ведет артиллерийский обстрел Хан-Юниса на юге сектора Газа

На Западном берегу реки Иордан силы палестинского сопротивления атакуют израильские машины, сообщает Al Mayadeen

ДУБАЙ, 2 января. /ТАСС/. Израильские силы ведут артиллерийский обстрел северных районов Хан-Юниса, который расположен на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

В то же время, по его данным, силы палестинского сопротивления на Западном берегу реки Иордан обстреливают израильские машины, которые задействованы в штурме лагеря беженцев Дженин.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.