СМИ: около 10 тыс. онкобольных пациентов лишились доступа к лекарствам в Газе

По сведениям агентства WAFA, такая ситуация сложилась после вынужденного прекращения работы Больницы палестино-турецкой дружбы

ДУБАЙ, 2 января. /ТАСС/. Около 10 тыс. больных онкологическими заболеваниями лишились возможности получать лекарства в секторе Газа после вынужденного прекращения работы Больницы палестино-турецкой дружбы из-за израильских бомбардировок. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Источники агентства в сфере здравоохранения указали, что люди с онкозаболеваниями живут в секторе Газа "в тяжелых и бесчеловечных условиях без доступа к необходимым медикаментам".

Больница палестино-турецкой дружбы, расположенная к югу от города Газа, подверглась в октябре прошлого года авиаудару со стороны израильских вооруженных сил, после чего была вынуждена прекратить свою деятельность.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.