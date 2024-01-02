Китай призвал соотечественников на Тайване к мирному объединению родины

Таким образом можно создать "лучшее будущее для великого возрождения китайской нации", заявил глава канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Сун Тао

ПЕКИН, 2 января. /ТАСС/. Центральное правительство Китая призывает тайваньских соотечественников оказать содействие мирному объединению родины ради великого возрождения китайской нации. Об этом заявил глава канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Сун Тао.

"Многочисленные тайваньские соотечественники должны <...> твердо стоять на правильной стороне истории, направлять отношения между материковым Китаем и Тайванем на правильный путь мирного развития, продвигать процесс мирного воссоединения родины", - говорится в его новогодней статье - праздничном обращении к жителям острова.

Как подчеркнул Сун Тао, проводимая руководством КНР модернизация с национальной спецификой открыла широкое пространство и предоставила большие возможности для развития и сотрудничества между Пекином и Тайбэем. "Мы твердо верим, что если соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива будут солидарны и объединят усилия, то мы сможем создать лучшее будущее для великого возрождения китайской нации и завершить великое дело по объединению родины", - уточнил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.