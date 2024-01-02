СМИ: силы Израиля встретили сопротивление в Калькилии на Западном берегу

Один солдат ЦАХАЛ получил ранение, сообщает телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 2 января. /ТАСС/. Бойцы палестинского сопротивления открыли огонь по израильским силам, которые штурмовали город Калькилия на Западном берегу реки Иордан. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ранен один военнослужащий.

По данным канала, в столкновениях с израильскими военными в Калькилии принимает участие "Бригада мучеников Аль-Аксы" - военизированное крыло палестинского движения ФАТХ.

Израильская артиллерия также обстреляла район к северу от лагеря беженцев Магази в центральной части сектора Газа, отмечает канал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.