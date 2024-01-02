СМИ: израильские военные покидают Дженин после ожесточенных столкновений

Военнослужащие еврейского государства ранее предприняли штурм палестинского лагеря беженцев

ДУБАЙ, 2 января. /ТАСС/. Израильские военные покидают город Дженин и его окрестности на Западном берегу реки Иордан после ожесточенных столкновений с бойцами местного сопротивления. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Военнослужащие Израиля ранее предприняли штурм палестинского лагеря беженцев Дженин, расположенного в одноименном городе. Местное сопротивление вступило в бой с военными к юго-западу от города Дженин, вынудив их покинуть Ябад.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.