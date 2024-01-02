СМИ: Китай призвал справедливо делить "пирог" глобализации

Это нужно делать с учетом интересов развивающихся стран, отметила газета "Жэньминь жибао"

ПЕКИН, 2 января. /ТАСС/. Китай выступает за построение экономической глобализации на справедливой основе, с учетом интересов развивающихся стран. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао".

"Мы выступаем за то, чтобы экономическая глобализация была инклюзивной, то есть соответствовала общим требованиям стран по всему миру, особенно развивающихся стран, и устраняла дисбалансы в развитии между странами и внутри них", - говорится в материале органа ЦК Компартии Китая.

"Мы должны совместно расти и справедливо делить "пирог" экономической глобализации, чтобы разные страны, разные слои и разные группы людей могли участвовать в экономическом и социальном развитии и пользоваться плодами его, чтобы достичь взаимной выгоды, беспроигрышной ситуации и общего процветания", - подчеркивается в статье.

Отмечая, что экономическая глобализация является "единственным путем развития человеческого общества и необратимой тенденцией времени", издание вместе с тем признает, что в последние годы "значительно возросли различные формы протекционизма".

"Мы должны выступать против различных форм односторонности и протекционизма, а также противостоять дискриминационным и исключительным стандартам и правилам", - призывает в связи с этим "Жэньминь жибао".

Издание предлагает содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, поддерживать стабильность и бесперебойное функционирование глобальных производственных цепочек, содействовать взаимопониманию и взаимным уступкам всех сторон, способствуя тем самым здоровому развитию мировой экономики и поддержанию глобального экономического роста.