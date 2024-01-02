В Сомали пройдет экстренное совещание по вопросу пакта Сомалиленда с Эфиопией

Речь идет о соглашении о доступе к порту Бербера на Красном море, пишет агентство SONA

НАЙРОБИ, 2 января. /ТАСС/. Кабинет министров Сомали проведет экстренное совещание для обсуждения соглашения Эфиопии и самопровозглашенного Сомалиленда о доступе к порту Бербера на Красном море. Об этом сообщает сомалийское новостное агентство SONA.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомалиленда Муза Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. Для Сомалиленда такое сотрудничество открывает перспективы для снятия дипломатической изоляции. Ранее Федеративная Республика Сомали (ФРС) и самопровозглашенное государство Сомалиленд, которое в мире признается частью ФРС, договорились о формировании дорожной карты для урегулирования существующих между ними разногласий.

Как отмечается, подписанное в понедельник в Аддис-Абебе соглашение даст Эфиопии возможность создать собственный торговый флот. По словам советника премьер-министра Эфиопии по национальной безопасности Редвана Хусейна, взамен Сомалиленд получит долю в государственной авиакомпании "Эфиопские авиалинии".

Сомалиленд не получил широкого международного признания, несмотря на провозглашение автономии от Сомали в 1991 году. Сомали считает Сомалиленд частью своей территории.