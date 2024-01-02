В Нью-Дели указали, что Индия ценит хорошие отношения с Россией

По словам главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, республика намерена развивать в будущем

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 января. /ТАСС/. Власти Индии считают отношения с РФ важной составляющей внешней политики страны, ценят их и намерены развивать в будущем, в том числе возобновив традицию ежегодных встреч лидеров двух стран. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью агентству ANI.

"Мы всегда утверждали, что отношения с Россией очень важны и устойчивы", - сказал он. "Мы ценим эти отношения. Эти отношения хорошо послужили Индии", - добавил министр.

Глава индийского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что в 2024 году удастся провести встречу лидеров двух стран - президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которую не удалось организовать в 2023 году. "Традиция ежегодных встреч наших лидеров - это то, что мы очень ценим", - сказал Джайшанкар.

Джайшанкар посетил Россию 25-29 декабря. В Москве он был принят Путиным, провел переговоры с вице-премьером РФ, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, а также с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Во время визита было подписано несколько соглашений, в том числе документы, касающиеся строительства будущих энергоблоков АЭС "Куданкулам".